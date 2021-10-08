Селекционная станция Гюмри и ВНИИ им. Н. Я. Вавилова заключили договор о сотрудничестве

Научно-производственное ЗАО «Селекционная станция Гюмри» и Всероссийский научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений им. Н. Я. Вавилова 7 октября подписали договор о сотрудничестве.

Как сообщает «Арменпресс», подписанию соглашения способствовал меморандум, подписанный руководителями двух ведомств в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года. В соответствии с соглашением будут реализованы программы послевузовского обмена. Также будет обмен опытом, обучение, участие в различных научных конференциях, совместные экспертные исследования. Планируется создание Школы молодых ученых. Директор ВНИИ Елена Хлестикина и заместитель директора Алексей Саварзин готовы помочь открытию этой школы в Гюмри в марте 2022 года. «Безусловно, это хорошая возможность. Мы рады, что эта аспирантская программа в рамках сотрудничества будет иметь свое продолжение», - отметил на встрече с российскими коллегами директор селекционной станции Гюмри Давид Мартиросян.

Арменуи Мхоян