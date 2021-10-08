Сейран Оганян в ближайшем будущем не видит угрозы войны

Лидер оппозиционной фракции «Айстан» Национального собрания Армении Сейран Оганян считает, что угроза войны существует всегда, но он не думает, что в ближайшем будущем война может случиться. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Сейран Оганян выразил на брифинге в Парламенте.

«У нас пока нет оценки среды безопасности властей Армении. Я имею в виду угрозы, существующие в регионе, особенно крупные региональные страны, турецко-азербайджанский тандем, и все проблемы, связанные с вторжением на Южный Кавказ. Я думаю, что именно формат этого тандема вынудил Иран проводить военные учения для обеспечения безопасности в пределах своих границ», - сказал Оганян.

Он подчеркнул, что Иран - это страна, с которой Армению связывают многовековые дружеские отношения.

«Чтобы дать реалистичную оценку, сделать выводы о возможном начале боевых действий, необходимо полностью владеть вопросами, которые есть в Совете безопасности, Минобороны и в Генштабе. Я думаю, что угроза войны есть всегда, но я не думаю, что в ближайшем будущем, в этой ситуации будет война», - сказал Сейран Оганян.