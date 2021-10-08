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В МИД Франции заявили, что страна никогда не уступит свое место в СБ ООН Евросоюзу

В МИД Франции заявили, что страна никогда не уступит свое место в СБ ООН Евросоюзу

Франция не намерена уступать Евросоюзу свой статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала BFM государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон.

"Франция не намерена уступать свое место постоянного члена Совета Безопасности ООН - это часть ее суверенитета, - сказал он. - И такая ситуация выгодна Европе". Таким образом дипломат ответил на вопрос ведущего телеканала по поводу утверждений о готовности Франции отказаться от своего постоянного членства в СБ ООН в пользу Евросоюза,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Франция является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН наряду с Россией, Великобританией, Китаем и США.


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