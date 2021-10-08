Арарат Мирзоян и посол Швеции в Армении обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 8 октября принял посла Швеции в Армении Патрика Свенсона.

«Арарат Мирзоян и Патрик Свенсон высоко оценили положительную динамику развития армяно-шведских отношений в двустороннем и многостороннем форматах. Они подчеркнули значение активизации взаимных визитов на разных уровнях и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах», - как передает «Арменпресс», сообщили в МИД Армении.

Арарат Мирзоян шведской стороне выразил благодарность в связи с продолжительным содействием реформам, осуществляемым правительством Армении, что способствует укреплению демократических институтов, прав человека и верховенства закона в Армении. Была отмечена важность укрепления сотрудничества между Арменией и Швецией и программ, осуществляемых Шведским агентством развития.

Касаясь вопросов региональной безопасности, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В контексте адресации гуманитарных проблем, возникших вследствие азербайджано-турецкой агрессии, министр Мирзоян особо подчеркнул важность скорейшего и безоговорочного возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников в Азербайджане, а также сохранения армянского исторического, культурного и духовного наследия на территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.