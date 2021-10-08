Между конкурентными органами Армении и Греции подписан Меморандум о сотрудничестве

Председатель Комиссии по защите конкуренции Армении Гегам Геворкян и председатель Комиссии по конкуренции Греции Иоаннис Лианос подписали Меморандум о сотрудничестве.

«Гегам Геворкян отметил, что подписанием меморандума сотрудничество между двумя органами ставится на довольно высокий уровень, что придаст новый импульс дальнейшему развитию отношений», - как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Комиссии по защите конкуренции Армении.

В рамках меморандума конкурентные органы двух стран будут сотрудничать в области применения политики конкуренции и законодательства, обмена опытом и информацией в области пропаганды конкуренции, проведения исследований и программ, а также организации учебных визитов и курсов переподготовки экспертов, участия в конференциях и семинарах и в других мероприятиях.