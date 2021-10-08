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Посол Армении вручил президенту Туркменистана верительные грамоты

Посол Армении вручил президенту Туркменистана верительные грамоты

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Туркменистане Рубен Харазян 7 октября вручил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову верительные грамоты.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении, отметив, что поздравив Рубена Харазяна с вступлением в должность посла Армении в Туркменистане, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что деятельность новоназначенного посла будет способствовать еще большему укреплению дружественных отношений и эффективного взаимодействия между Арменией и Туркменистаном.

Посол Харазян передал президенту Туркменистана приветствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Армена Саргсяна и заверил, что он приложит все возможные усилия для дальнейшего развития и расширения армяно-туркменского сотрудничества.

В конце встречи Рубен Харазян ответил на вопросы корреспондентов Государственного телевидения и информационного агентства Туркменистана, и от имени посольства Армении возложил цветы к мавзолею первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова и к Мемориалу независимости.


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