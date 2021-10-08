Армяно-словенские экономические отношения не равноценны имеющемуся потенциалу: посол Словении в Армении

7 октября Союз промышленников и предпринимателей Армении принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Словения в Республике Армения Томажа Менцина, который также возглавляет дипломатические миссии своей страны в Украине и в Грузии (резиденция в Киеве). Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в СППА, отметив, что посла сопровождал почетный консул Словении в Армении Рубен Аствацатрян.

Со структурой и направлением деятельности союза гостей познакомил вице-председатель союза Нерсес Караманукян. Он остановился на сферах экономики Армении, которые интересны как с точки зрения иностранных инвестиций, так и с точки зрения экспорта.

По словам Нерсеса Караманукяна, перспективными для двустороннего сотрудничества могут быть сфера переработки сельскохозяйственной продукции, фармацевтики, информационных технологий, туризма, горнодобывающей промышленности. Он считает, что Армения, будучи членом ЕАЭС, имея активные экономические связи с рядом стран региона, в процессе интеграции с Европейским Союзом, может стать хорошим партнером-мостом для иностранных инвесторы.

«Экономические отношения между нашими странами неадекватны имеющемуся потенциалу», - отметил чрезвычайный и полномочный посол Словении в Армении. По его словам, необходимо активизировать прямые контакты деловых кругов, большая роль принадлежит и народной дипломатии.

По словам посла, Словения, будучи одним из относительно новых членов Евросоюза, с армянской стороной может поделиться своим интеграционным опытом, способствовать углублению экономического сотрудничества.

Почетный консул Словении в Армении, в свою очередь, обозначил направления возможного двустороннего сотрудничества, назвав их перспективными. Он особо выделил сферы здравоохранения, инженерных технологий, сельского хозяйства, туризма. По словам Рубена Аствацатряна, возможности велики, но у обеих сторон отсутствует необходимая информация об экономическом потенциале друг друга, особенностях рынков, и в этом плане предстоит большая работа.

Томаж Менцин передал вице-председателю СППА письмо директора Торгово-промышленной палаты Словении Матея Роэлла, в котором тот выразил готовность углубить отношения между двумя учреждениями, предлагая установить график рабочих контактов.

На встрече присутствовали советник по экономическим вопросам посольства Словении Тарас Прутула, директор СППА Эдуард Киракосян и главный советник председателя союза Грайр Зорян.