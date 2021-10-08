Вице-спикер НС Армении Р.Рубинян принял посла РФ в Армении С.Копыркина

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 8 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, посол, поздравив Р.Рубиняна с избранием вице-спикером НС, заверил, что и впредь будет прилагать усилия для расширения союзнических отношений между двумя странами.

Собеседники особо отметили развитие армяно-российских дружественных связей, коснулись углубления взаимодействия на межпарламентских площадках. В этом контексте Р.Рубинян положительно оценил договоренность о согласованной работе межпарламентских делегаций в ходе недавнего визита председателя НС А.Симоняна в РФ.

Стороны подчеркнули динамичное развитие отношений между Арменией и Россией во всех сферах и выразили уверенность, что обе страны заинтересованы в расширении и укреплении сотрудничества. Ярким свидетельством тому является то, что Председатель НС А.Симонян впервые в качестве спикера парламента посетил именно Российскую Федерацию.

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимовыгодных связей в сферах экономики и атомной энергетики.