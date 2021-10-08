Азиатские индексы выросли - 08-10-21

ТОКИО, 8 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.34% и составил 28048.94 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.15% и составил 1961.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.67% и составил 3592.17 пункта, а HANG SENG вырос на 0.55% и составил 24837.85 пункта.