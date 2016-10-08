Предстоящие на 9 октября мероприятия
18:05, Октябрь 08, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 11:11 COVID-19: в Армении зарегистрирован 1331 новый случай
- 10:51 Европейские индексы - 08-10-21
- 10:50 Американские индексы снизились - 08-10-21
- 10:49 Цены на цветные металлы - 08-10-21
- 10:49 Цены на драгоценные металлы - 08-10-21
- 10:48 Цены на нефть - 08-10-21
- 00:45 Сопредседатели МГ ОБСЕ подчеркнули готовность посетить регион
- 08.10-21:50 В России от COVID-19 привились 42,4 миллиона человек
- 08.10-21:08 Малхас Амоян стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
- 08.10-21:07 Одобрение не означает, что Россия присоединилась к продвижению инициативы Эрдогана «3+3»: Силаев
- 08.10-19:57 Сборные Армении и Катара до 19 лет сыграли вничью
- 08.10-19:47 Рейс Ереван-Москва-Ереван авиакомпании "Армения" отменен по техническим причинам
- 08.10-19:37 Амбиции Азербайджана и армяно-иранское партнерство: статья ТАСС
- 08.10-19:30 В Совете ООН по правам человека представлено заявление о правах человека во время вооруженных конфликтов
- 08.10-19:05 Меркель 16 октября проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле
- 08.10-18:41 В Минске состоялись армяно-белорусские межмидовские консультации
- 08.10-18:26 Парламент Страны Басков потребовала от Азербайджана освобождения армянских военнопленных
- 08.10-18:05 Предстоящие на 9 октября мероприятия
- 08.10-17:31 Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас
- 08.10-17:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-10-21
- 08.10-17:17 Азиатские индексы выросли - 08-10-21
- 08.10-17:07 Вице-спикер НС Армении Р.Рубинян принял посла РФ в Армении С.Копыркина
- 08.10-16:44 Очередной саммит лидеров НАТО в Мадриде пройдет 29-30 июня 2022 года
- 08.10-16:39 Армяно-словенские экономические отношения не равноценны имеющемуся потенциалу: посол Словении в Армении
- 08.10-16:34 Талибы начали масштабную операцию против ИГ в Афганистане
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