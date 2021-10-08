Парламент Страны Басков потребовала от Азербайджана освобождения армянских военнопленных
Парламент Страны Басков 8 октября единогласно принял резолюцию, требующую от Азербайджана освобождения армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Испании.
Резолюция содержит следующие четкие требования: немедленное освобождение армянских военнопленных, соблюдение режима прекращения огня, прекращение военных вторжений на территорию Республики Армения.
@BetaurrekoMorea:— EH Bildu Legebiltzarra (@ehbildu_legebil) October 8, 2021
Azerbaiyán ha incumplido el acuerdo con Armenia sobre Nagorno-Karabaj.
Es hora de exigir a Azerbaiyán:
La liberación inmediata de los prisioneros armenios
El respeto del alto el fuego
El fin de sus intrusiones militares en Armenia#ArmenianGenocide pic.twitter.com/Bp193qmQ2J
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