Малхас Амоян стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
21:08, 8 Октябрь, 2021
Член сборной Армении по греко-римской борьбе Малхас Амоян стал чемпионом мира.
Как сообщает Арменпресс, Малхас Амоян в финале встретился с представителем России Сергеем Кутузовым за золотую медаль в весовой категории до 72 кг на Чемпионате мира по греко-римской борьбе в Осло, Норвегия. Армянский борец выиграл со счетом 3:1.
Ранее Арсен Арутюнян (61 кг) стал бронзовым призером Чемпионата мира по вольной борьбе.
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