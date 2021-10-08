В России от COVID-19 привились 42,4 миллиона человек

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала вакцинацию важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, она рассказала, что к 8 октября 47,8 миллиона россиян получили первый компонент, 42,4 миллиона привились полностью, 2,1 миллиона — повторно.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.