Сопредседатели МГ ОБСЕ подчеркнули готовность посетить регион

7 октября в Женеве сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели консультации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом Международного комитета Красного Креста Жилем Карбоннье для обсуждения вопросов возможных деэскалационных и гуманитарных мер.

Как передает Арменпресс, сопредседатели распространили заявление по итогам встреч. Отмечается, что во встречах принял участие и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

"Все участники подчеркнули необходимость полного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций для выполнения своей работы. В свете недавней конструктивной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном одного армянского военнослужащего и обсудили возможные деэскалационные и гуманитарные меры, включая возвращение удерживаемых, пропавших без вести и всех перемещенных лиц. Сопредседатели подтвердили намерение продолжить работу со сторонами», - говорится в заявлении.

Сопредседатели приветствовали публичные заявления премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразивших принципиальную готовность встретиться под эгидой сопредседателей.

«Сопредседатели надеются на участие сторон в обсуждении деталей такой встречи и подтверждают свою готовность посетить регион в скором будущем для обсуждения следующих шагов в этом процессе», - заявили сопредседатели.