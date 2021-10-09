Европейские индексы - 08-10-21

МОСКВА, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.29% и составил 15206.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.61% и составил 6559.99 пункта, британский FTSE вырос на 0.25% и составил 7095.55 пункта, а российский RTSI вырос на 0.38% и составил 1860.96 пункта.