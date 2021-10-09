Разыскиваемый кипрскими правоохранителями обнаружен в аэропорту «Звартноц»

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отделения полиции аэропорта Звартноц после прилета рейса Тегеран-Ереван 8 октября в линейное отделение был доставлен 40-летний Акбар К. Он находится в розыске Интерпола Республики Кипр с 10 апреля 2008 года - по обвинению в тяжком преступлении - грабеже по предварительному соглашению.

Об этом Арменпресс сообщили в Полиции РА.

В качестве меры пресечения против него был избран арест. Об обнаружении разыскиваемого сообщили в прокуратуру и Центральное национальное бюро Интерпола в Армении.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.