COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 13 новых случаев

В Арцахе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что 40 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние здоровья 6 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

Один случай смерти от коронавирусной болезни (COVID-19) зарегистрирован в ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха. Пациенткой была 73-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус и имелись серьезные сопутствующие заболевания.

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса обследовано 13717 граждан, у 1210 из них получен положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – Ваше и Ваших близких.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединенияхМинистерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях