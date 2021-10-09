Байден двукратно увеличил квоту приема беженцев в стране

Президент США Джо Байден удвоил свою квоту беженцев на 2022 финансовый год.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

В частности, вместо 62,5 тысячи беженцев, начиная с 1 октября США будут принимать 125 тысяч беженцев в год. При этом из стран Европы и Центральной Азии вашингтонская администрация намерена принять 10 тыс. беженцев.