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По подозрению в шпионаже в Турции задержаны шесть иностранцев

По подозрению в шпионаже в Турции задержаны шесть иностранцев

Шесть иностранцев арестованы в Турции по подозрению в шпионаже. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Полиция не сообщила, кто были задержанные по национальности. Известно только, что операции проходили в Стамбуле и Анталии.


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