Четыре человека погибли в авиакатастрофе в США

Четыре человека погибли в результате крушения самолета Cessna-210 в американском штате Джорджия.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам очевидцев, при посадке самолет перевернулся и загорелся. Те, кто находился в самолете, не могли спастись.

Ведется расследование по установлению причины происшествия.