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Четыре человека погибли в авиакатастрофе в США

Четыре человека погибли в авиакатастрофе в США

Четыре человека погибли в результате крушения самолета Cessna-210 в американском штате Джорджия. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам очевидцев, при посадке самолет перевернулся и загорелся. Те, кто находился в самолете, не могли спастись. 

Ведется расследование по установлению причины происшествия.


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