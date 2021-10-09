Умер первый президент Исламской Республики Иран

Аболхасан Банисадр, ставший первым президентом образовавшейся в 1980 году Исламской Республики Иран, умер в Париже, в больнице Сальпетриер в возрасте 88 лет.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает агентство Fars, не уточняя причину смерти.

Аболхассан Банисадр был избран президентом 25 января 1980 года, получив 76,5 процента голосов. Из-за ирано-иракской войны 1980 года Хомейни обвинил его в отсутствии способности руководить страной и ее военными операциями, лишив его полномочий главнокомандующего.

В июне 1981 года парламент объявил о недоверии Бандисандру за «деятельность против исламского духовенства», после чего Хомейни сместил его с поста президента. После этого Аболхассан Банисадр покинул страну вместе с группой других политиков.