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Умер первый президент Исламской Республики Иран

Умер первый президент Исламской Республики Иран

Аболхасан Банисадр, ставший первым президентом образовавшейся в 1980 году Исламской Республики Иран, умер в Париже, в больнице Сальпетриер в возрасте 88 лет.  

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает агентство Fars, не уточняя причину смерти. 

Аболхассан Банисадр был избран президентом 25 января 1980 года, получив 76,5 процента голосов. Из-за ирано-иракской войны 1980 года Хомейни  обвинил его в отсутствии способности руководить страной и ее военными операциями, лишив его полномочий главнокомандующего. 

В июне 1981 года парламент объявил о недоверии Бандисандру за «деятельность против исламского духовенства», после чего Хомейни сместил его с поста президента. После этого Аболхассан Банисадр покинул страну вместе с группой других политиков.


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