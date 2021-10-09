В некоторых областях республики температура воздуха достигнет + 28… + 29 градусов
14:57, 9 Октябрь, 2021
На территории республики 9 октября, 10-14 октября осадков не ожидается.
Ветер юго-восточный, 5-10 м / с.
Днем 9-13 октября температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов.
Температура воздуха в Сюникской, Араратской, Армавирской и Вайоц Дзорской областях Армении в ближайшие дни достигнет +28… +29 градусов.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 9 октября, 10-14 октября в Ереване осадков не ожидается. На следующей неделе температура воздуха в Ереване достигнет +26 градусов.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен