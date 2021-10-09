Гнел Саносян обсудил с послом Индии возможности сотрудничества в рамках программы Север-Юг
Министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Гнел Саносян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Армении Кишана Дана Девала.
Как передает Арменпресс, министр поблагодарил посла за возможность совместно обсудить вопросы, касающиеся армяно-индийского сотрудничества.
В ходе встречи посол подчеркнул, что индийская сторона заинтересована в программах развития инфраструктуры в Армении и будет рада обсудить возможности сотрудничества в этом направлении.
По словам посла, в Индии есть достаточно крупные компании, которые преуспели в этом направлении, и они могут участвовать в программах, реализуемых в Армении.
Гнел Саносян подчеркнул важность активной работы с индийской стороной, а также укрепление армяно-индийского сотрудничества, подчеркнув, что армяно-индийские дружественные отношения имеют глубокие исторические корни. В ходе беседы они также коснулись инвестиционной программы дорожного коридора Север-Юг и возможностей, предоставляемых портом Чабахар для Армении.
Достигнута договоренность об обмене информацией, обсуждении возможностей сотрудничества в рамках инвестиционной программы дорожного коридора Север-Юг.
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