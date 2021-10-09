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Гнел Саносян обсудил с послом Индии возможности сотрудничества в рамках программы Север-Юг

Гнел Саносян обсудил с послом Индии возможности сотрудничества в рамках программы Север-Юг

Министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армения  Гнел Саносян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Армении Кишана Дана Девала. 

Как  передает Арменпресс, министр поблагодарил посла за возможность совместно обсудить вопросы, касающиеся армяно-индийского сотрудничества. 

В ходе встречи посол подчеркнул, что индийская сторона заинтересована в программах развития инфраструктуры в Армении и будет рада обсудить возможности сотрудничества в этом направлении. 

По словам посла, в Индии есть достаточно крупные компании, которые преуспели в этом направлении, и они могут участвовать в программах, реализуемых в Армении. 

Гнел Саносян подчеркнул важность активной работы с индийской стороной, а также  укрепление армяно-индийского сотрудничества, подчеркнув, что армяно-индийские дружественные отношения имеют глубокие исторические корни. В ходе беседы они также коснулись инвестиционной программы дорожного коридора Север-Юг и возможностей, предоставляемых портом Чабахар для Армении. 

Достигнута договоренность об обмене информацией, обсуждении возможностей сотрудничества в рамках инвестиционной программы дорожного коридора Север-Юг.


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