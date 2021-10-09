Полиция Арцаха обнародовала имя гражданина, убитого снайпером ВС Азербайджана

Полиция Арцаха обнародовала новые подробности смерти гражданина, убитого в результате выстрела с азербайджанской стороны в городе Мартакерт Республики Арцах.

Как передает Арменпресс, полиция Арцаха распространила сообщение, в котором говорится:

«Сегодня в 13:15 часов в Мартакертское управление полиции поступило сообщение о том, что в гранатовом саду недалеко от города Мартакерт смертельно ранен снайпером ВС Азербайджана житель Мартакерта Арам Тепнанц (1966 года рождения).

На месте работают правоохранительные органы.

Подробности будут выяснены позже».