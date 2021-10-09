Ливан полностью остался без электричества

Ливан остался полностью без электричества из-за остановки двух крупных электростанций.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что остановка электростанций связана с нехваткой топлива.

Отключение электроэнергии может длиться несколько дней.