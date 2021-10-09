Сложно представить мирное сосуществование двух народов, когда Баку строит «парки трофеев»: А.Симонян

Спикер Национального Собрания РА Ален Симонян в рамках своего официального визита в Россию дал эксклюзивное интервью российскому телеканалу РБК.

В ходе развернутой беседы с Ильей Дороновым Ален Симонян упомянул о союзническом характере армяно-российских отношений, договоренностях, достигнутых в ходе встреч с высокопоставленными российскими официальными лицами, а также рассказал о шагах, направленных на установление мира в регионе и путях преодоления последствий 44-дневной войны.

Глава парламента подчеркнул, что армянская сторона не сторонница военных решений, вопросы должны решаться мирным путем.

Управление по связям с общественностью и коммуникациям Национального Собрания РА представило отрывки из интервью с частичными сокращениями.

«Очень важно, что первый зарубежный визит состоялся в страну, которая является союзником Республики Армения, и лично для меня было очень важно приехать в первую очередь в Москву. Думаю, могу назвать визит полностью успешным», - сказал Ален Симонян, добавив, что в ходе своих встреч предлагал найти конкретные решения проблем.

«Достигнута в определенной степени договоренность обсудить позиции на международной арене, чтобы работать более слаженно», - сказал Симонян.

В беседе со спикером НС автор передачи поинтересовался преодолением последствий войны в нашей стране.

«Трудно прийти в себя, когда мы каждый день слышим о военнопленных, когда родственники ждут своих детей, братьев и супругов. Это очень сложно, когда каждый месяц Турция и Азербайджан проводят военные учения буквально в нескольких километрах», - сказал он.

Касаясь региональных вопросов и возможных контактов с Азербайджаном, председатель НС заявил. «Крайне сложно представить мирное сосуществование двух народов в ситуации, когда, например, в Баку строятся так называемые «парки трофеев», выставляются манекены сжигаемых, сожженных или убиваемых армянских солдат».

Состоялся обмен мнениями по поводу Заявления от 9 ноября и событий следующего периода. Председатель НС РА рассказал о деструктивном отношении Азербайджана, о содержащихся в этой стране армянских военнопленных и немедленном возвращении пленных и пропавших без вести.

«Азербайджанские солдаты находятся на территории Армении. Мы предлагали провести зеркальное отступление сил - до выяснения границ, но азербайджанская сторона пока этого не сделала. Это самые важные вопросы, наряду с возвращением пленных», - сказал Ален Симонян.

Собеседники коснулись вопросов, связанных с послевоенной Арменией и досрочных парламентских выборов, направленных на разрешение политического кризиса.