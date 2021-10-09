В Ерасхе выстрелом азербайджанских ВС ранен армянский военнослужащий

В Араратском районе Армении, в частности, на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, выстрелами частей Вооруженных сил Азербайджана в направлении армянских позиций ранен рядовой Мисак Варданович Хачатрян, военнослужащий-контрактник N-ской войсковой части Министерства обороны РА.

Случай произошел 9 октября около 12:50 часов.

Об этом Арменпресс сообщили в Минобороны РА.

Минобороны сообщает, что жизни солдата ничего не угрожает.