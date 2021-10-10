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COVID-19: в Армении зарегистрирован 1151 случай заражения, 714 случаев выздоровления, 20 - смерти

COVID-19: в Армении зарегистрирован 1151 случай заражения, 714 случаев выздоровления, 20 - смерти

По состоянию на 11:00 часов 10 октября в целом в Армении было подтверждено 272 356 случаев заболевания коронавирусом, из которых 248 267 случаев выздоровления, а 5 549 – случаев смерти. Сейчас фактически 17 313 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 1 805 317 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 9 октября было проведено 7801 тестирование, по результатам которых подтвержден 1151 новый случай заболевания коронавирусом. 714 пациентов выздоровели, 20 – умерли.


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