Высококачественное кино, гостеприимный город. XVIII МКФ «Золотой абрикос» подвел итоги   

3-10 октября 2021 года на Международном кинофестивале «Золотой абрикос» в Ереване было показано более 60 фильмов. Фестиваль собрал более 50 гостей.

Как передает Арменпресс, на встрече с журналистами 10 октября члены жюри фестиваля заявили, что довольны представленными фильмами, что фестиваль хорошо организован, и подчеркнули, что им очень сложно сделать выбор, так как все фильмы были качественными. Они признались, что им понравилось не только быть частью кинофестиваля «Золотой абрикос», но и просто гостить в Ереване, потому что город чрезвычайно гостеприимный и теплый.

Кшиштоф Герат, член жюри Международного конкурса полнометражных фильмов, директор Краковского международного кинофестиваля, сказал, что программа была сильной. «Было десять фильмов, и по крайней мере пять из которых могли выиграть. Первый приз получил индийский фильм, а второй - документальный. Конкурсные фильмы были серьезными историями и поднимали важные социальные вопросы», - подчеркнул он, добавив, что из «Золотого абрикоса» можно почерпнуть интересные и красивые идеи.

Член жюри регионального конкурса короткометражных фильмов «Кориз» («Косточка») Филип Жалалдо впервые оценивает короткометражный фильм в статусе члена жюри. Он уверен, что короткометражные фильмы - это наше будущее, потому что именно молодые режиссеры этих фильмов в будущем будут снимать другие художественные фильмы.

Говоря о победителях «Золотого» и «Серебряного абрикосов», он сказал, что это были замечательные фильмы, разные как по сценарию, так и по другим аспектам.

Доминик Шмид, член жюри FIPRESCI, напомнил, что в конкурсе участвовали региональные фильмы, которые отличились многожанровостью и силой воздействия.

«Мой интерес к региональному кино вырос, и мои знания увеличились», - сказал Шмидт о Ереване, отметив, что он восхищается духом города, гостеприимным обществом и высококачественным фестивалем.

XVIII Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» подвел итоги конкурса 9 октября в Ереванском музее коньячного завода «Арарат».

На Международном конкурсе полнометражных художественных фильмов приза «Золотой абрикос» удостоился фильм «Камни» (режиссер Винотрадж П.С., Индия), а приз «Серебряный абрикос» получил фильм «Вниз по течению в Киншасу» (Дьодо Хамади, Конго / Франция / Бельгия). Особо был отмечен фильм «Новый старый спектакль» (режиссер Цью Цзюнцзюн, Гонконг / Франция).

Премия имени Питера ван Бурена FIPRESCI досталась фильму «Укрощение» (режиссер Саломе Яши, Швейцария / Германия / Грузия). "Мир" (режиссер Кристине Арутюнян, США / Армения) и "Андеграунд" выиграли "Золотой абрикос" (режиссер Овик Акопян, Франция / Армения) в конкурсе "Кориз". Специальной премией Геннадия Мелкояна был удостоен фильм режиссера Овсанны Шекоян.

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» - одно из крупнейших культурных событий Еревана. Он был основан в 2004 году Фондом развития кино «Золотой абрикос» и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями «Золотого абрикоса» являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамболцян и Сусанна Арутюнян.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Анжела Амбарцумян