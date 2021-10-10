COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 20 новых случаев     

9 октября в Арцахе было проведено 94 теста, в результате которых было зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, 40 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние здоровья 6 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса было обследовано 13811 граждан, у 1230 из которых зарегистрирован положительный результат теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – Ваше и Ваших близких.

Отмечается, что вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.