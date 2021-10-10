В Армении осадков не ожидается, потеплеет на 6-8 градусов

В Армении 10 октября днем, 11-15 октября погода ожидается без осадков.

Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, во второй половине дня 10-13 октября температура воздуха постепенно повысится на 6-8 градусов.

Согласно источнику, 10 октября днем и 11-15 октября в Ереване погода ожидается без осадков.