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В Армении осадков не ожидается, потеплеет на 6-8 градусов

В Армении осадков не ожидается, потеплеет на 6-8 градусов

В Армении 10 октября днем, 11-15 октября погода ожидается без осадков.

Ветер будет юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, во второй половине дня 10-13 октября температура воздуха постепенно повысится на 6-8 градусов. 

Согласно источнику, 10 октября днем и 11-15 октября в Ереване погода ожидается без осадков.

 

 

 

 


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