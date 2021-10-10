Из-за жесткой посадки самолета в Татарстане погибли 16 человек: на место вылетит группа во главе с врио МЧС РФ
Из-за жесткой посадки самолета в Татарстане погибли 16 человек: на место вылетит группа во главе с врио МЧС РФ
Рабочая группа МЧС РФ во главе с врио министра Александром Чуприяном вылетит в Набережные Челны для координации оказания помощи после крушения самолета L-410. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Рабочая группа МЧС России с врио министра Александром Чуприяном вылетит в Набережные Челны. В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда "Центроспас", - сказали в пресс-службе.
В воскресенье около 9 утра в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку самолет L-410 ДОСААФ. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. Погибли 16 человек, шестеро получили травмы.
Самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. По информации собеседника агентства, самолет пролетел чуть больше километра.
Пилоты самолета L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя.
Возбуждено уголовное дело.
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