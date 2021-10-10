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Ираклий Гарибашвили назвал продуктивными переговоры с Николом Пашиняном

Ираклий Гарибашвили назвал продуктивными переговоры с Николом Пашиняном

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оценил переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном как продуктивные. Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр Грузии написал в своем микроблоге в Twitter.

"В рамках моего визита в Армению состоялись продуктивные переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, новую мирную инициативу для региона Южного Кавказа и готовность Грузии продолжать активное посредничество для создания более больших возможностей для устойчивого мира и развития в регионе", - отметил Гарибашвили.


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