Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

Все автодороги на территории Армении проходимы

Все автодороги на территории Армении проходимы

Все автодороги на территории Республики Армения проходимы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС, уточняя, что на участке Сисиан-Зангер Горисского района Сюникской области - туман.

Согласно информации полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]