В Армении проведено 514 241 вакцинаций от Covid-19
В Армении по стоянию на 10 октября проведено 514 241 вакцинаций от Covid-19, из которых первая дозу получили 344 029 человек, вторую - 170 212. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Армении.
Вакцинация в Армении проводится вакцинами «АстраЗенека», «Спутник V», «Синофарм», «Спайквакс» компании «Модерна». Прививки проводятся бесплатно.
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