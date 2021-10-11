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В хранилище на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ливана произошел пожар

В хранилище на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ливана произошел пожар

Пожар возник в понедельник в хранилище на нефтеперерабатывающем заводе "Аз-Захрани" на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

Как отмечает газета Jerusalem Post, загорелась одна из цистерн с бензолом.

Al Jadeed подчеркивает, что существует угроза распространения огня, в связи с чем военнослужащие ливанской армии занимаются эвакуацией населения из близлежащих районов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Причины возникновения пожара уточняются.


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