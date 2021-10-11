Главным арбитром матча Румыния-Армения назначен Даниэле Орсато

Матч Румыния-Армения восьмого тура квалификационной группы J чемпионата мира по футболу-2022 будет обслуживать итальянская судейская бригада.

Главный арбитр матча - Даниэле Орсато.

Как сообщил «Арменпресс» представитель Федерации футбола Армении, ему будут помогать Алессандро Джалатини и Джорджио Перетти. Четвертый арбитр - Лука Пирето.

Главный VAR арбитр матча - Маурицио Мариани, его помощник - Джакомо Паганези.