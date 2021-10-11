Главным арбитром матча Румыния-Армения назначен Даниэле Орсато
10:58, 11 Октябрь, 2021
Матч Румыния-Армения восьмого тура квалификационной группы J чемпионата мира по футболу-2022 будет обслуживать итальянская судейская бригада.
Главный арбитр матча - Даниэле Орсато.
Как сообщил «Арменпресс» представитель Федерации футбола Армении, ему будут помогать Алессандро Джалатини и Джорджио Перетти. Четвертый арбитр - Лука Пирето.
Главный VAR арбитр матча - Маурицио Мариани, его помощник - Джакомо Паганези.
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