Давид Тоноян не признает выдвинутое обвинение: заявление адвокатской команды

Давид Тоноян не принимает обвинение и не примет его ни в коем случае, поскольку его обвиняют в совершении действия, которого он не совершал. Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявила группа адвокатов Давида Тонояна.

«После ухода с поста министра обороны Республики Армения г-н Тоноян воздерживался от комментариев, учитывая факт государственной тайны, интересов национальной безопасности РА и межгосударственных отношений. И сегодня г-н Тоноян эти интересы ставит выше личных интересов и, обладая большим объемом информации, не использует ее публично для собственной защиты. Г-н Тоноян уверен, что результаты экспертизы, проведенной лицами, обладающими профессиональными знаниями, дадут обоснованные и беспристрастные ответы на утверждения о «некачественном» и «несоответствующем техническим нормам» вооружении и боеприпасах Вооруженных сил РА», - говорится в заявлении адвокатской команды.

Адвокаты заверяют, что Давид Тоноян будет бороться за справедливость, свою невиновность и восстановление хорошей репутации.