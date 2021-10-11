Временно будет прекращено газоснабжение некоторых кварталов Ванадзора и села Мецаван

В целях проведения плановых работ 12 октября с 10:00 до 16:00 будет прекращено газоснабжение потребителей квартала «Ванадзор» города Ванадзор Лорийской области, села Мецаван и пролегающих общественных объектов различного назначения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», напоминая потребителям газа о соблюдении правил безопасности.