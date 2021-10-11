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Премьер Ирака объявил о поимке заместителя бывшего главаря ИГ

Премьер Ирака объявил о поимке заместителя бывшего главаря ИГ

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил о поимке заместителя бывшего главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Сами Джасима, который отвечал за финансы группировки. Об этом премьер сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

Как указал иракский премьер, "пока силы безопасности охраняли выборы [в парламент страны], их коллеги из разведслужб проводили одну из самых сложных операций, чтобы арестовать отвечавшего за финансы ИГ Сами Джасима - заместителя уничтоженного главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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