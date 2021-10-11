Прокуратура Армении будет последовательна в расследовании убийства жителя Мартакерта

9-го октября 2021г., в 13:00, при проведении сельхозяйственных работ на технике на административной территории общины Мартакерта, с азербайджанской позиции, расположенной примерно в километре от азербайджанской позиции смертельное ранение в области грудной клетки получил и на месте скончался житель города Мартакерт Арам Алексеевич Теппнанц 1966 года рождения.

Генеральная прокуратура Республики Армения распространила заявление по этому делу, отметив, что данное дело грубейшее нарушение положений трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного руководителями Армении, России и Азербайджана 10 ноября 2010 года.

«Генеральная прокуратура Республики Армения будет последовательна в соблюдении достигнутых договоренностей, имея четкую позицию, согласно которой, обеспечивая справедливую уголовную ответственность виновных в этом и в других аналогичных делах, можно создать стабильные гарантии для исключения подобных трагических дел. И четко фиксировать каждое преступное деяние «виновной стороны, с вытекающими из этого правовыми последствиями», - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что еще до начала сельскохозяйственных работ, учитывая, что местность пограничная, сюда при посредничестве представителей мартакертской городской администрации и Армии обороны Арцаха для обеспечения безопасности работ прибыли российские миротворцы. По предварительной информации, водитель изначально отказывался от управления сельхозтехникой, но один из миротворцев предложил быть с ним в кабине в качестве дополнительной гарантии безопасности.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту пункта 14 части 2 статьи 103 Уголовного кодекса Республики Арцах (убийство, совершенное по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма). Ведется расследование.

После инцидента сельскохозяйственные работы приостановлены не только на этом, но и на других участках границы.

Принимая во внимание договоренность об оперативном обмене информацией по уголовным делам, зарегистрированным на линии соприкосновения армяно-азербайджанских ВС, достигнутую между прокуратурами Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации, данные по убийству гражданского лица с грубейшим нарушением режима прекращения огня переданы представителям прокуратуры РФ, дислоцированным в Арцахе. С ними налажено оперативное и эффективное сотрудничество. Была выражена полная готовность расследования данного дела во всех возможных форматах, необходимость чего неоднократно подчеркивал Генпрокурор РА.