Арарат Мирзоян принял посла Беларуси в Армении

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 11 октября принял посла Республики Беларусь в Армении Александра Конюка.

«Арарат Мирзоян и Александр Конюк обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнув важность взаимных визитов на высоком уровне, консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также расширения существующей между двумя странами договорно - правовой базы», - как передает «Арменпресс», сообщили из МИД РА.

В контексте активизации торгово-экономических связей была обсуждена деятельность совместной Армяно-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам регионального значения.