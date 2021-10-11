С применением оборудования для 3D-сканирования сотрудники Армянского национального архитектурно-строительного университета (АНАСУ), Национальной академии наук и Центра ТУМО в Арцахе осуществили измерение и фотограмметрию памятников 12 памятников истории и культуры. Материалы обработаны университетом и переданы в Министерство образования и науки Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом 11 октября журналистам сообщил ректор АНАСУ Егиазар Варданян.

«Список памятников был предоставлен министерством. Специалисты работали и над памятниками, находящимися на подконтрольных нам территориях, так и над памятниками на неподконтрольных», - подчеркнул ректор, добавив, что работа будет продолжена.

Касаясь изучения вопросов, связанных с сохранением исторического и культурного наследия в университете, Егиазар Варданян подчеркнул, что они имеют ключевое значение. «Все, связанное с этими вопросами, материалы, необходимые для приобретения навыков и знаний по этой теме, включены во все наши учебные планы. В университете ведется большая научная работа в направлении сохранения исторического и культурного наследия. «По этим темам проводится много исследований, защищаются научные диссертации, проводятся практические работы, то есть преподаватели университета изучают, выполняют проекты укрепления и реставрации по заказу разных ведомств», - сказал ректор.

Он напомнил, что проект реставрации храма Ереруйк уже завершен, остальные работы продолжаются.

Говоря о предстоящих программах, ректор сообщил, что они планируют создать в университете кафедру реставрации и сохранения архитектурных памятников и учебную программу. «Мы думаем, что это может быть под эгидой ЮНЕСКО. Работа по этой программе сейчас ведется, есть некоторые устные договоренности. Возможно, с 2022 года кафедра заработает, учебный процесс и научные исследования будут проводиться систематизированнее», - заключил Егиазар Варданян.