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Министр финансов Армении и посол Швеции обсудили вопросы, представляющие взаимный экономический интерес

Министр финансов Армении и посол Швеции обсудили вопросы, представляющие взаимный экономический интерес

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Армении Патрика Свенссона. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Минфине, уточнив, что министр представил послу бюджет правительства на 2021-2026 годы, план действий в предстоящем бюджетном году, приоритеты, а также ряд вопросов, связанных с макроэкономической стабильностью Армении, обзором капитальных затрат и налоговой политикой.

В свою очередь, посол Патрик Свенссон коснулся расширения сотрудничества между двумя странами, отметив, что Швеция приветствует готовность правительства к осуществлению системных реформ в Армении и готова и дальше содействовать реализации этих реформ.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с привлечением инвестиций,  развитием отношений между двумя странами и установлением стабильных партнерских связей.


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