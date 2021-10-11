Министр финансов Армении и посол Швеции обсудили вопросы, представляющие взаимный экономический интерес

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Армении Патрика Свенссона. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Минфине, уточнив, что министр представил послу бюджет правительства на 2021-2026 годы, план действий в предстоящем бюджетном году, приоритеты, а также ряд вопросов, связанных с макроэкономической стабильностью Армении, обзором капитальных затрат и налоговой политикой.

В свою очередь, посол Патрик Свенссон коснулся расширения сотрудничества между двумя странами, отметив, что Швеция приветствует готовность правительства к осуществлению системных реформ в Армении и готова и дальше содействовать реализации этих реформ.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с привлечением инвестиций, развитием отношений между двумя странами и установлением стабильных партнерских связей.