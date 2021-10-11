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Никол Пашинян посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию

Никол Пашинян посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию

12 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в правительстве РА, уточняя, что встреча Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина состоится в Москве.

Стороны обсудят вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, с дальнейшими шагами по укреплению стабильности в регионе, восстановлению экономических связей и существующие развития.

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят вопросы, касающиеся повестки армяно-российских союзнических отношений, а также дальнейшего сотрудничества в интеграционных объединениях.


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