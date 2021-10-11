Католикос Всех Армян посетит Москву

11 октября Святейший Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II совершит двухдневный визит в столицу Российской Федерации Москву, где встретится с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационная система Первопрестола, отмечая, что Его Святейшество будут сопровождать директор протокольного отдела внешних связей Первопрестола архиепископ Натан Ованнесян, предстоятель Арцахской епархии епископ Вртанес Абраамян, директор отдела межцерковных отношений Первопрестола и инспектор духовной семинарии Геворгян архимандрит Шаге Ананян, член Верховного духовного совета Геворг Даниелян и директор канцелярии Католикосата старший священник Ваграм Меликян.