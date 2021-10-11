МИД Афганистана сообщил о готовности США поставлять гуманитарную помощь в страну

США заявили о намерении обеспечить поставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства иностранных дел во временном правительстве Афганистана, созданном движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Представители США заявили, что будут поставлять гуманитарную помощь в Афганистан и предоставлять возможности для доставки помощи гуманитарными организациями, - говорится в заявлении афганского МИД по итогам встречи талибов с делегацией США в Дохе (Катар). - "Исламский эмират Афганистан" (используемое талибами название государства) приветствовал эту помощь и отметил, что будет сотрудничать с благотворительными группами, прозрачно доставляющими гуманитарную помощь нуждающимся, и будет обеспечивать обоснованное передвижение иностранных граждан", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В субботу мавлави Амир Хан Моттаки, который был назначен "Талибаном" на должность главы МИД, заявил телеканалу Al Jazeera, что талибы планируют обсудить с американцами такие вопросы, как оказание афганскому народу гуманитарной помощи, реализация Дохийского соглашения между США и радикалами, необходимость открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном при уважении территориальной целостности Афганистана и невмешательстве в его внутренние дела. В Дохе делегация "Талибана" провела переговоры с дипломатами ряда стран и членами международных организаций, в частности с представителями Госдепартамента США, а также Евросоюза.