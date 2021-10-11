По приглашению министра юстиции в Армению прибыл председатель Контрольной палаты ОАЭ

Министр юстиции Карен Андреасян сегодня принял председателя Контрольной палаты Объединенных Арабских Эмиратов, председателя Международной организации высших органов аудита Хариба Саид Аль-Амима.

«Карен Андреасян поблагодарил председателя Контрольной палаты за визит в Армению, подчеркнул братские связи между народами двух стран и высоко оценил медицинскую помощь, предоставленную Армении в прошлом году во время вспышки пандемии COVID-19. Он выразил надежду, что этот визит придаст особый импульс выявлению большого торгово-экономического потенциала Армении и ОАЭ и его реализации», - говорится в сообщении министерства.

Хариб Саид Аль-Амим поблагодарил министра за теплый прием, представил деятельность Контрольной палаты в ОАЭ и выразил готовность поделиться своим опытом с Арменией.

Карен Андреасян, в свою очередь, представил повестку реформ Армении, в частности, коснулся деятельности новых антикоррупционных органов и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Председатель Контрольной палаты выразил уверенность, что с этим визитом откроется новая страница в двусторонних отношениях, и пригласил Карена Андреасяна в ОАЭ для участия в ExpoDubai. Министр приглашение принял.

В рамках визита в Армению делегация ОАЭ встретится и с вице-премьером Суреном Папикяном, председателем Комитета государственных доходов Рустамом Бадасяном, председателем Аудиторской палаты Левоном Йоляном.