В повестке дня встречи духовных лидеров Армении, России и Азербайджана - региональные вопросы

В повестке дня встречи лидеров Армении, России и Азербайджана в Москве - региональные вопросы.

Об этом «Арменпресс» сообщил директор Информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина Есаи Артенян.

«Мы не знакомы с повесткой дня. Когда состоится собрание, мы сообщим вопросы повестки дня. Могу лишь сказать, что на встрече будут рассмотрены региональные вызовы», - сказал Есаи Артенян. На вопрос, когда состоится встреча, он ответил, что это пока не ясно.

Ранее Информационная система Первопрестола распространила сообщение, что 11 октября Святейший Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II совершит двухдневный визит в столицу Российской Федерации Москву, где встретится с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Его Святейшество будут сопровождать директор протокольного отдела внешних связей Первопрестола архиепископ Натан Ованнесян, предстоятель Арцахской епархии епископ Вртанес Абраамян, директор отдела межцерковных отношений Первопрестола и инспектор духовной семинарии Геворгян архимандрит Шаге Ананян, член Верховного духовного совета Геворг Даниелян и директор канцелярии Католикосата старший священник Ваграм Меликян.