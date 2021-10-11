Премию по экономике памяти Нобеля присудили за эмпирический взгляд на экономику отношений

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля разделена между канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом и исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом. Как передает Арменпресс, об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Карду награда будет вручена за "за его эмпирический вклад в экономику труда". Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Лауреаты этого года представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем. "Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях", - пояснил Нобелевский комитет свой выбор.

Ученые показали, что с помощью экспериментов можно выявить крайне важные для социальных наук причины и следствия: например, влияние иммиграции на уровень оплаты и занятости или продолжительного образования на будущий доход.

"Ключевым моментом является использование ситуаций, в которых случайные события или изменения политики приводят к тому, что к группам людей обращаются по-разному, что напоминает клинические испытания в медицине",- отметили шведские эксперты.