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Премию по экономике памяти Нобеля присудили за эмпирический взгляд на экономику отношений

Премию по экономике памяти Нобеля присудили за эмпирический взгляд на экономику отношений

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля разделена между канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом и исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом. Как передает Арменпресс, об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Карду награда будет вручена за "за его эмпирический вклад в экономику труда". Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Лауреаты этого года представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем. "Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях", - пояснил Нобелевский комитет свой выбор.

Ученые показали, что с помощью экспериментов можно выявить крайне важные для социальных наук причины и следствия: например, влияние иммиграции на уровень оплаты и занятости или продолжительного образования на будущий доход.

"Ключевым моментом является использование ситуаций, в которых случайные события или изменения политики приводят к тому, что к группам людей обращаются по-разному, что напоминает клинические испытания в медицине",- отметили шведские эксперты.


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